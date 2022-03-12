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Bahçelievler’deki elektrik kesintisi soğuk havada vatandaşları zor duruma düşürdü

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Bahçelievler’in Çobançeşme Mahallesi’nde bazı noktalarda yaşanan elektrik kesintisi soğuk havada mahallede yaşayanları zora duruma düşürdü.

Bahçelievler’deki elektrik kesintisi soğuk havada vatandaşları zor duruma düşürdü
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Bahçelievler’in Çobançeşme Mahallesi’nde bazı noktalarda yaşanan elektrik kesintisi soğuk havada mahallede yaşayanları zora duruma düşürdü.

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi’nde bulunan bazı noktalarda elektrik arızasından dolayı kesinti yaşandı. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgedeki vatandaşlar soğuk hava nedeniyle zor duruma düşerken, bazıları ise çareyi tanıdıklarına gitmekte buldu. Kış gününde elektriğin olamamasının zor olduğunu belirten Cihan Tamer, “İki gündür bizde yok diğer sokakları bilmiyoruz, aradık birkaç kere ilgili kurumları dün geldi, sonra tekrardan kesildi. Bugün yine tekrardan elektrik olmadığı için annemize gidip oralarda duracağız” dedi.

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