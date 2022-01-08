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Bahçelievler’e şehit ateşi düştü

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Piyade Onbaşı Enes Koç, Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düştü. Acı haber, şehidin Bahçelievler’de yaşayan ailesine verildi.

Bahçelievler’e şehit ateşi düştü
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Piyade Onbaşı Enes Koç, Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düştü. Acı haber, şehidin Bahçelievler’de yaşayan ailesine verildi.

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Akçakale/Şanlıurfa hudut hattına teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç’un Bahçelievler’de oturan ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan şehit yakınları, ailenin evlerine geldi. Hüznün hakim olduğu evin önüne Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba ocağında Kur’an-ı Kerim okundu. Şehit Koç’un cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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