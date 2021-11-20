Bahçeşehir’de 2 minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Bahçeşehir’de kendisine yeşil ışık yandığını zanneden minibüs şoförü, başka bir minibüse yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün kapısı kaza noktasında kalırken, araç ise kanala uçtu. 1 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza, Sabah saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine yeşil ışık yandığını zanneden 34 ULP 70 plakalı panelvan minibüsün şoförü, birden caddeye atlayarak U dönüşü yapmak istediği esnada Mutlu Küçük yönetimindeki 52 AT 528 plakalı başka bir minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mutlu Küçük yönetimindeki minibüsün kapısı caddenin ortasında kalırken, minibüs ise caddenin kenarında bulunan kanala uçtu. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 1 hastaneye kaldırılırken, ilginç kaza ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bize kırmızı yandığını sanmış

Kaza sonrasında kanala uçan minibüsün şoförü Mutlu Küçük, “Ben karşı yönden geliyordum arkadaşta kendisine kırmızı yanarken bize kırmızı yandığını sanmış. Burada U dönüşü de yasak hem de U dönüşü yapmaya çalışıyormuş geldi bize çarptı. Buraya uçtuk benim yeğenim yaralı hastanede şuanda” dedi.