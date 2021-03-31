Bahçeşehir’de silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Bahçeşehir’de silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
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Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

İstanbul Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan yabancı 2 grup akşam saatlerinde bir araya geldi. Buluşmada yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaraların kimliklerinin tespit edilmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 19:18
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