Bakan Fahrettin Koca twitterdan duyurdu: “Dilek hemşirenin kalbi hayatla bağını koruyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse yakalanarak 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen’in kalbinin hayatla bağını koruduğunu duyurdu.
Daha sonra durumu hızla kötüleşen Dilek hemşire, uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen’in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti” yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bakan Koca, twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Dilek hemşiremizin yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor” ifadelerini kullandı.