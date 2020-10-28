Bakan Koca: "İstanbul’da bu sorunun olmadığını, ama olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle biz hassasiyeti özellikle anlatmaya vatandaşımızın kurallara uyumunu bu dönemde fazlasıyla istiyoruz. Çok tekrar olduğunu biliyoruz. Maske, mesafe, temizlik nok

Bakan Koca: "İstanbul’da bu sorunun olmadığını, ama olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle biz hassasiyeti özellikle anlatmaya vatandaşımızın kurallara uyumunu bu dönemde fazlasıyla istiyoruz. Çok tekrar olduğunu biliyoruz. Maske, mesafe, temizlik noktasında hassasiyet göstermemiz ve mümkün mertebe misafir almadan teması azaltan bir yaklaşım içinde olmayı istiyoruz."