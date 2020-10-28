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Bakan Koca: "Mutasyon bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15 dakikada bulaşan virüs artık daha kısa sürede bulaşabilir özellik söz konusu. Bir araya oturma bir kafe restoran maskenin kısa süreli devre dışı kalması bulaştırı

Bakan Koca: "Mutasyon bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15 dakikada bulaşan virüs artık daha kısa sürede bulaşabilir özellik söz konusu. Bir araya oturma bir kafe restoran maskenin kısa süreli devre dışı kalması bulaştırıcılığı sağlayan bir sebep oluyor."

Bakan Koca: "Mutasyon bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15 dakikada bulaşan virüs artık daha kısa sürede bulaşabilir özellik söz konusu. Bir araya oturma bir kafe restoran maskenin kısa süreli devre dışı kalması bulaştırı
Bakan Koca: "Mutasyon bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15 dakikada bulaşan virüs artık daha kısa sürede bulaşabilir özellik söz konusu. Bir araya oturma bir kafe restoran maskenin kısa süreli devre dışı kalması bulaştırıcılığı sağlayan bir sebep oluyor."
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