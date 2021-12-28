Bakım esnasında asansöre sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Bursa’da asansörle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çekirge semtinde hizmet veren lüks bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Can Türk (24), Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan otelin asansör bakımlarını yapmak için işe başladı. Kısa süre sonra asansör henüz bilinmeyen bir sebeple hareket etmeye başladı. Teknisyen Türk, asansör kabini ve bina boşluğu arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Feci olayın ardından polis ekipleri otel ve çevresinde güvenlik tedbiri alırken, Umut Can Türk’ün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Bugün öğle namazını müteakip Kuyulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Türk’ün cenazesi Turanköy mezarlığına defnedildi.