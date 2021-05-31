Bakırköy Adalet Sarayı’nda ‘Kitap Bağış Kumbarası’ kuruldu

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı’na ‘Kitap Bağış Kumbarası’ kuruldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, “Tüm adliye mensuplarımızı ve halkımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart tarihinde imzalanan ‘Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’ kapsamında ‘Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası’ Türkiye’nin birçok noktasında olduğu gibi Bakırköy Adalet Sarayı’nda da törenle başlatıldı. Bakırköy Adalet Sarayı Atrium alanında düzenlenen törene; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Sırrı Topluyıldız, Başsavcı vekilleri ve çok sayıda idari personel katıldı. 16 Haziran’a kadar devam edecek ‘Kitap Bağış Kampanya Kumbarası’nda biriken kitaplar ise kütüphane kurulması için cezaevlerine gönderilecek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Sırrı Topluyıldız, “Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü kapsamında Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası düzenlenecek olup bugün sayın Bakanımız Abdülhamit Gül tarafından yapılacak ilk kitap bağışı ile birlikte biz de burada aynı kitap bağış kampanyasını başlatıyoruz. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 2. maddesine göre, infazda temel ilke tüm infaz kuralları her yönüyle ayrım yapılmaksızın hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Ayrıca aynı kanunun 3. maddesine göre ulaşılmak istenen temel amaç tutuklu ve hükümlülerin yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. Bu amaca ulaşılmasında en etkin iyileştirme araçlarından birisi de kitaptır. Mevcut uygulamalarımızda halen tutuklu ve hükümlüler gerek cezaevinde mevcut bulunan kütüphanelerdeki kitaplardan gerek dışarıdan getirilen kitaplardan faydalanabilmektedirler. Bu kampanyamız söz konusu uygulamamızı ideal noktaya taşımayı amaçlamaktadır. Bugün bizde burada hep birlikte kitap bağışında bulunarak kampanyamızı Adalet Bakanlığımızla birlikte başlatmış oluyoruz. Tüm adliye mensuplarımızı ve halkımızı bu kampanya katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Konuşmalarının ardından “Fatih Sultan Mehmed Han” isimli kitabı kumbaraya atarak, kampanyayı başlayan Başsavcı Topluyıldız, “İstanbul’un Fetih Haftası olduğu için böyle bir kitapla bağışı başlatmak istedim. Fatih Sultan Mehmet Han’ın anlatıldığı İstanbul’un fethinin anlatıldığı bu kitap ile başlıyorum. Hayırlı uğurlu ve bereketli olsun inşallah” dedi.