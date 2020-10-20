Bakırköy Belediyesi’nde toplu sözleşme eylemleri sürüyor

Bakırköy Belediyesi’nde çalışan bir kısım işçi ve memurlar, Başkan Bülent Kerimoğlu’nun yerel seçimlerden bu yana toplu sözleşmeyi yenilemediğini öne sürerek yaptıkları eylemi sürdürdü. 9’uncu kez eylem yapan işçi ve memurlar haklarını isteyene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.
Bakırköy Belediyesi’nde çalışan bir kısım işçi ve memurlar, Başkan Bülent Kerimoğlu’nun yerel seçimlerden bu yana toplu sözleşmeyi yenilemediğini gerekçe göstererek 9’uncu kez eylem yaptı. Bakırköy Özgürlük Meydanında yapılan eyleme katılan işçi ve memurlar, ellerindeki dövizlerle belediye başkanı aleyhinde slogan atarak haklarını istediklerini söyledi.
Belediye başkanın emekten, haktan yana olmadığını savunan Erdem, “İki aydır toplu sözleşmeden doğan haklarımızı almak için mücadele ederken ne yazık ki, memur işçi birlikteliğini sonlandırmak adına buraya katılan iki işçi arkadaşımız işten çıkarılmıştır. Hak alana kadar burada sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Her ne kadar merkezi hükumeti kısa çalışma ödeneği ile ilgili eleştirseler de, bugün Bakırköy Belediyesi’nde 400 işçi arkadaşımız kısa çalışma ödeneği ile aylık bin 100 TL ile açlık değil ölüm sınırına mahkum edilmiştir. İşten çıkarmalara karşı olduğunu iddia eden, biz burada emeği savunuyoruz diyen Bülent Kerimoğlu, iki işçi arkadaşımızın iş akdini sonlandırarak buradaki işçi arkadaşlarımıza gözdağı vermeyi tercih etmiştir. Emekten yana olmadığını bilakis emeğin karşısında olduğunu, nasıl ilçenin pazarcısı, esnafı ile çatışma içerisindeyse emekçisiyle de çatışma içerisinde olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir” diye konuştu.
Grup basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.