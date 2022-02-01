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Bakırköy Metro İstasyonu’nda yangın paniği

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Yenikapı-Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu’nda yangın paniği yaşandı. Metro vagonundan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangına rastlanmazken, metro seferlerinin normal şekilde devam ettiği öğrenildi.

Bakırköy Metro İstasyonu’nda yangın paniği
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Yenikapı-Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu’nda yangın paniği yaşandı. Metro vagonundan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangına rastlanmazken, metro seferlerinin normal şekilde devam ettiği öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre Yenikapı - Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu’nda sabah 07.45’te yangın paniği yaşandı. Raylarda seyreden metro vagonundan dumanlar çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstasyona gelerek kontroller yapan itfaiye ekipleri, raylardan duman çıktığını herhangi bir yanma olmadığını belirledi. Metro seferlerininde devam ettiği öğrenildi.

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