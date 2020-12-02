Bakırköy sahil yolunda bulunan Yeşilyurt Köprüsü’ne çarpan tırın dorsesi yola devrildi. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Bakırköy sahil yolunda bulunan Yeşilyurt Köprüsü’ne çarpan tırın dorsesi yola devrildi. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Bakırköy sahil yolunda bulunan Yeşilyurt Köprüsü’ne çarpan tırın dorsesi yola devrildi. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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