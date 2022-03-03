Bakırköy ve Bağcılar’da kumar operasyonu, yaklaşık 10 bin TL ceza kesildi

Bakırköy’de bir dernek ile Bağcılar’da bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında, kumar oynayan kişilere 9 bin 95 lira para cezası uygulanırken, 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi’nde bulunan ve dernek olarak faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynatıldığı belirlenmesi üzerine, polis ekipleri tarafından derneğe baskın düzenlendi. İçeriye giren ekipler, derneğin yönetim kurulu başkanı S.S. ve kumar oynayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Dernek içerisinde yapılan aramalarda 66 deste oyun kartı, 105 adet oyun pulu ve 100 adet dernek kartı ele geçirildi. Öte yandan Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde kıraathane olarak faaliyet gösteren bir işyerine gerçekleştirilen denetimlerde, işyeri içerisinde 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayan kişilere 9 bin 95 lira para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu anlaşılan işyeri, faaliyetten men edilerek kapatıldı. Ekiplerin yaptığı baskında gözaltına alınan derneğin yönetim kurulu başkanı S.S. ve kıraathane işletmecisi M.C. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.