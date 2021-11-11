Bakırköy ve Bahçelievler’e dadanan kapkaççılar kamerada

Bakırköy ve Bahçelievler’de vatandaşları canından bezdiren 2 kapkaççı polis ekipleri tarafından 70’in üzerinde güvenlik kamerası incelenerek yakalandı. Suç makinesi oldukları ortaya çıkan kapkaççılar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Bakırköy ve Bahçelievler’e dadanan kapkaççılar farklı tarihlerde 8 kapkaç olayı gerçekleştirdi. Yaşanan bu olayların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler 70’in üzerinde güvenlik kamerasını inceleyerek şahısların eşkalleri ve kullandıkları motosikleti belirledi. Çalışmaları derinleştiren ekipler, şüphelilerin saklanacağı yerleri araştırdığı esnada şahısların Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti. Hemen caddeye giden ekipler Ç.U.Y (21) ve H.İ.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Suç makinesi olduğu ortaya çıkan zanlılardan Ç.U.Y’nin 16’sı kapkaç olmak üzere 36, H.İ.K’nin ise 3’ü kapkaç olmak üzere 6 suç kaydının olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.