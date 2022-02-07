Bakırköy ve Sarıyer’de okul servislerine denetim

Bakırköy ve Sarıyer’de trafik ekipleri, okulların ilk gününde öğrenci servislerini denetledi. Denetimlerde eksiği olan sürücülere ceza kesildi.

Okullar, 15 günlük sömestr tatilinin ardından yeniden açıldı. Okulların ilk gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri ile trafik polisleri, Bakırköy ve Sarıyer’de servis araçlarını denetledi. Araçları tek tek durduran ekipler, servis şoförlerinin evraklarını kontrol ederek Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Denetimler sırasında eksiği bulunan araçlara ceza uygulandı.

Trafik ekiplerinin uygulamalarını sürücüler de destekledi. Ceza yiyen servis şoförü Dursun Şirin denetimleri olumlu karşıladığını belirterek "Arkada dur levhası ampulü patlamış. başka bir sıkıntı yok. Ne yapalım cezamızı çekeceğiz" dedi.