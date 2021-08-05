Bakırköy’de 2 motosiklet sürücüsüne 3 bin 648 lira ceza

Bakırköy’de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, evrakları tam olmayan 1 sürücüye 3 bin 190, diğer sürücüye 458 TL, toplamda 3 bin 648 lira para cezası uyguladı.Trafik Denetleme A Bölgesi Ekipler Amirliği’ne polis ekipleri, Bakırköy Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri denetimlerde sürücüleri durdurup ehliyet, kask, sigorta ve muayenelerini kontrol etti. Çevrilen motosiklet sürücülerinden birinin evraklarının eksik olması nedeniyle 3 bin 190 lira para cezası uygulandı. Denetimde sigorta ve muayenesi olmayan diğer sürücüye ise 458 lira, toplamda 3 bin 648 lira para cezası uygulandı.