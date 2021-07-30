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Bakırköy’de ağaçlık alanda korkutan yangın

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Bakırköy’de ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bakırköy’de ağaçlık alanda korkutan yangın
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Bakırköy’de ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait ağaçlık alanda çıktı. Hastane ile 112 Komuta Merkezi arasında bulanan bölgede, kuru otlar ve ağaçlar henüz bilinmeyen bir nedenler yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi 112 çalışanları ve polis ekipleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.
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