Bakırköy’de atlı polisler ve Yunus ekiplerinden korona virüs denetimi

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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri ve atlı polis ekipleri Bakırköy sahilde korona virüs denetimi yaparak, maske takmayan vatandaşları uyardı.

Bakırköy’de atlı polisler ve Yunus ekiplerinden korona virüs denetimi
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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri ve atlı polis ekipleri Bakırköy sahilde korona virüs denetimi yaparak, maske takmayan vatandaşları uyardı.

Bakırköy’de korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri ve atlı polis ekipleri Bakırköy sahilde korona virüs denetimi yaptı. Sahilde maskesiz oturan vatandaşlar, polis ekipleri tarafında maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları hususunda uyarıldı. Denetimlerde atlı polise ekipleri ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polisi ekiplerinin yanı sıra drone’lar da kullanıldı.
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