Bakırköy’de atlı polislerden drone destekli denetim

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri ve çevik kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı atlı birlikler Yeşilköy Sahili’nde denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy’de atlı polislerden drone destekli denetim
banner3909
banner4336

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri ve çevik kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı atlı birlikler Yeşilköy Sahili’nde denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Yeşilköy Sahili’nde denetim gerçekleştirdi. Atlı polisleri ve çevik kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı atlı birlikler sahili dolaşarak vatandaşlara hijyen, mesafe konusunda uyarıda bulundu. Denetim drone ile havadan da takip edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tamer Levent’in 50. sanat yılı Maltepe’de kutlandı
Tamer Levent’in 50. sanat yılı Maltepe’de kutlandı
  1. İstanbul

banner4390

banner4325

banner3841