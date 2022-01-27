banner4556

Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 5 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.

banner4336

Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 5 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.

Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 5 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.
banner4582

Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 5 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’nın Adile Naşit’i doktor olacak
Bursa’nın Adile Naşit’i doktor olacak
  1. EĞİTİM

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349