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Bakırköy’de bir işçinin üzerine kepçe düştü

BAKIRKÖY’DE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA BİR İŞÇİNİN ÜZERİNE ARIZALANAN İŞ MAKİNESİNİN KEPÇESİ DÜŞTÜ. KAZADA İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bakırköy’de bir işçinin üzerine kepçe düştü

Bakırköy’de yol çalışması sırasında bir işçinin üzerine arızalanan iş makinesinin kepçesi düştü. Kazada işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Bakırköy Bakırköy İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, yol bakım çalışması sırasında kepçelerin birinde hidrolik sisteminde arıza yaşandı. Arıza yapan iş makinesinin kepçesi bir işçinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kepçe altında kalan 50 yaşındaki Zeynel isimli işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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