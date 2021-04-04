Bakırköy’de bir siteden 100 bin TL ziynet eşya çalan şahıslar yakalandı

Bakırköy’de lüks bir sitedeki daireye girip 100 bin TL’lik ziynet eşyası alan şüpheliler yakalandı. Zanlıların çaldıkları kasayı bavula koyup olay yerinden hızlıca uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 19 Mart Cuma günü, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Nar Sokak’ta lüks bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 3 şüpheli bir siteden içeri girip gözlerine kestirdikleri bir daireye girdiler. Daha sonra, dairenin içerisinde buldukları bir kasayı yanlarında getirdikleri bavula koyup uzaklaştılar. Evlerine giden ev sahipleri durumu anlayınca hemen polise ihbarda bulundular. Kasanın içerisinde 100 bin TL değerinde, elmas küpeler, kolyeler ve çok sayıda altın ve kol saati olduğu öğrenildi.
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2 şahıs tutuklu
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Adliyeye sevk edilen Serdar T. ve Duygu Ç. mahkeme kararıyla tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Saniye saniye kaydedildiÖte yandan, güvenlik kameralarına, Duygu Ç.’nin yanında getirdiği bavulun içine koyduğu çelik kasayı taşıma anı saniye saniye kaydedildi.