Bakırköy’de bir taksiciyi rehin alan silahlı 5 kişi polis tarafından kovalamaca sonrası yakalandı

Bakırköy’de, 5 şahıs bir taksiciyi tehdit ederek kaçırdı. Bir taksicinin kaçırıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Üzerinde patlayıcı madde bulunduğu iddiası da olan şüphelilerin, E-5 Karayolu Ataköy mevkiinde yolu kesilip taksi şoförü kurtarıldı. Şahıslar gözaltına alınırken, araç incelemeye alındı.

Olay, 05.00 sularında Bakırköy Ataköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy’de 5 kişi, 34 TJS 44 plakalı ticari taksi sürücüsünü silahla tehdit edip rehin aldı. İhbar üzerine, aracın yakalanması için çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Polisler bir yandan aracı kovalarken, diğer yandan Bahçelievler ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, E-5 Karayolu ile yan yolun Ataköy mevki Topkapı istikametini tamamen kapattı. kapatılan yolda şüpheli beş kişinin ve taksi şoförünün bulunduğu araç Ataköy’de durduruldu. Polisler, aracın içindeki 5 kişi kelepçeleyerek gözaltına alırken, taksi sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi, çekim yapan gazetecilere saldırarak, ‘harekette’ bulundu.

İncelemenin ardından aracın içinde ‘patlayıcı madde veya silahın’ olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken araç, incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.