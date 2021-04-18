Bakırköy’de dronlu korona denetimi

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile sahilde kısıtlama kapsamında denetim yaptı.

Bakırköy’de dronlu korona denetimi
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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile sahilde kısıtlama kapsamında denetim yaptı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetime yunus ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı drone ekibi de destek verdi. Dronla tespit edilen vatandaşlar, ekiplerce uyarıldı. Kuralları ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlara ise maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarı yapıldı.
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