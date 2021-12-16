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Bakırköy’de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 yaralı

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Bakırköy’de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların başka bir iş yerine isabet ettiği saldırıda 3 kişi yaralandı.

Bakırköy’de eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 yaralı
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Bakırköy’de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların başka bir iş yerine isabet ettiği saldırıda 3 kişi yaralandı.

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Olay, dün gece saatlerinde Bakırköy Sahil Yolundaki bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler eğlence mekanını taramaya başladı. Kurşunlamada 3 kişi yaralanırken, yolun karşısından atılan mermiler başka bir iş yerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerinde kamera ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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