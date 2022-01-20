Bakırköy’de feci kaza: 2’si polis 4 kişi yaralı

Bakırköy eski havalimanı caddesinde bulunan bir kavşak üzerinde yola çıkmaya çalışan ticari taksiye kırmızı ışıkta geçen polis aracı çarptı. Kaza da 2’si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, 10.40 sıralarında Bakırköy Florya eski havalimanı caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir kavşakta 34 TFM 63 plakalı ticari taksi sürücüsü yola çıkmak isterken bu sırada cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve kırmızı ışıkta geçen Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta metrelerce ileri savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek hemen yaralıların yardımına koştu. Polis aracında bulunan polis memurları vatandaşlar tarafından çıkarılırken araçta sıkışan ticari taksi şoförü ve yolcusu ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası cadde trafiğe kapanırken polis ekipleri kazanın nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.