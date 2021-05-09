Bakırköy’de görevi başındaki kadın polislere Anneler Günü’nde çiçek sürprizi

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, görevi başında olan kadın polislere çiçek göndererek Anneler Günü’nü kutladı.Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, ilçenin farklı bölgelerinde görevi başında olan kadın polisleri Anneler Günü’nde unutmadı. İlçe Emniyet Müdürü Dağdeviren, pandeminin zorlu koşullarında vatandaşların mutluluğunu ve huzurunu sağlamak için her daim sahada olan kadın polislere çiçek göndererek, Anneler Günü’nü kutladı. Dağdeviren’in kadın polislere gönderdiği çiçeği Başkomiser Feray Özberk, ilçenin farklı noktalarını gezerek görevi başındaki polislere takdim etti. Kısıtlama gününde ilçedeki bir bölgede sürücülerin izin belgelerini kontrol eden bir kadın polis, gelen çiçek karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Bakırköy sahilde yaya olarak devriye gezen iki kadın polis memuru da Başkomiser Feray Özberk’in çiçeklerle gelerek Anneler Günü’nü kutlaması karşısında, mutluluklarını ifade ederek Emniyet Müdürüne teşekkür etti.