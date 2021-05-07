Bakırköy’de İBB’ye ait büfe alev alev yandı

İSTANBUL (İHA) – Bakırköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait büfede gece yarısı yangın çıktı. Alev alev yanan büfe kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 03:00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Olgunlar Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait büfede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken alev alev yanan büfe kullanılamaz hale geldi.