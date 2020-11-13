Bakırköy’de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen’in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanığın

Bakırköy’de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen’in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanığın 9 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.