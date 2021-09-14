Bakırköy’de korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde korsan otoparkçılık yapan şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin müşteri zannettiği sivil trafik polislerine sokak üzerinde para karşılığı park yeri gösterdiği anlar kameralara yansırken, arsayı otopark olarak işleten bir fırıncı da gözaltına alındı.
Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binanın arsasını korsan otoparka çeviren fırın işletmecisi E.İ.’ye idari işlem yapılırken, B.R. hakkında “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili değnekçilik maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Ayrıca başka kişiye ait arsayı korsan otoparka çeviren E.İ.’ye “sigortasız işçi çalıştırmak” suçundan da cezai işlem yapılırken, otopark alanı Bakırköy Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.