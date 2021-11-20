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Bakırköy’de motosiklet denetimi

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Bakırköy’de polis ekiplerince motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 7 motosikletliye cezai işlem uygulandı.

Bakırköy’de motosiklet denetimi
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Bakırköy’de polis ekiplerince motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 7 motosikletliye cezai işlem uygulandı.

Bakırköy Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince motosikletlilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Ebuziya ile Fahri Korutürk caddeleri ve Bakırköy Meydan’da, 17.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 38 motosiklete sorgu yapıldı. Denetimlerde, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince 7 motosikletli sürücüye 144’er TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan denetimler, drone ile havadan görüntülendi.

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