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Bakırköy’de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 3 şüpheli sağlık kontrolüne çıkar

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Bakırköy’de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 3 şüpheli sağlık kontrolüne çıkarıldı.

Bakırköy’de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 3 şüpheli sağlık kontrolüne çıkar
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Bakırköy’de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 3 şüpheli sağlık kontrolüne çıkarıldı.

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