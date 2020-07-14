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Bakırköy’de pazarcı esnafı, kapatılan semt pazarları için eylem yaptı. Bakırköy Belediyesi önüne gelen pazarcılarla polis arasında arbede yaşandı. Belediye önündeki eylem devam ediyor.

Bakırköy’de pazarcı esnafı, kapatılan semt pazarları için eylem yaptı. Bakırköy Belediyesi önüne gelen pazarcılarla polis arasında arbede yaşandı. Belediye önündeki eylem devam ediyor.

Bakırköy’de pazarcı esnafı, kapatılan semt pazarları için eylem yaptı. Bakırköy Belediyesi önüne gelen pazarcılarla polis arasında arbede yaşandı. Belediye önündeki eylem devam ediyor.
Bakırköy’de pazarcı esnafı, kapatılan semt pazarları için eylem yaptı. Bakırköy Belediyesi önüne gelen pazarcılarla polis arasında arbede yaşandı. Belediye önündeki eylem devam ediyor.
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