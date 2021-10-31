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Bakırköy’de pazarcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Bakırköy’de cumartesi günleri kurulan pazarda iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga araya giren diğer pazar esnafı tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Bakırköy’de pazarcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada
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Bakırköy’de cumartesi günleri kurulan pazarda iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga araya giren diğer pazar esnafı tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Bakırköy’de cumartesi günleri kurulan pazarda öğle saatlerinde, tezgahları bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgada iki grupta bulunan kişiler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Uzun bir süre birbirlerine vuran grubu vatandaşlar güçlükle ayırabildi. Yaşanan bu kavga etrafta bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki grubun birbirlerine saldırdığı anlar ve vatandaşların kavgayı ayırma çabası görülüyor.

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