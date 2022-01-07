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Bakırköy’de takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

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Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta bulunanlar ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Bakırköy’de takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
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Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta bulunanlar ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

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Kaza, saat 21.45 sıralarında Bakırköy Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BH 5001 plakalı aracı kullanan İstemihan Mehmet P. bulvar üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç refüje çıkarak takla attı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşını araçtan çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise araçta bulunan sürücü ve arkadaşını her ihtimale karşı kontrol etti. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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