Bakırköy’de trafik kazası: 2 yaralı

Bakırköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıkarak ağacı söktü. Kaşı şeride geçen araç, seyir halinde olan otomobille ile çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Olay, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.A. isimli bir sürücü, 34 RB 5824 Opel marka plakalı aracıyla Yeşilköy Sahil Yolu’nda seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, öndeki araca çarptı. Hızını alamayan sürücü daha sonra refüje çıkarak ağaca çarpıp, karşı şeride geçti. O esnada seyir halinde olan 34 CGE 329 plakalı Renault Clio marka araç sürücüsü çarptı. İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay anını anlatan Mehmet Altıntop, “Sol şeritten gelirken bu yeşil araç beni sağdan vurarak refüjün üstünden ağaca vurdu. Ağaçtan karşıya geçti, karşıdan beyaz araca vurdu. Orada da yaralılar vardı. Şimdi gittiler. Bende bir şey yok da nasıl bir hızdı anlayamadım. Bende maddi bir hasar yok, far, çamurluk bir de tampon var ama onlarda bayağı bir hasar var” açıklamasında bulundu.