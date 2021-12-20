Bakırköy’de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı

Yeşilköy Havuzlu Kavşak’ta aşırı hız yapan otomobil virajı alamayınca önce refüje çarptı ardından yön tabelası direğine uçtu. Direkte asılı kalan araçta bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Günay’ın kontrolündeki 34 CYP 926 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle virajı alamayınca, otomobil önce refüje çarptı ardından ise yön tabelasının direğine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan Fatih Günay’ı kısa bir çalışmanın ardından araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Doktor Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası büyük hasar alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.