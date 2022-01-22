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Bakırköy’de yangın paniği

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Bakırköy’de 2 katlı binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy’de yangın paniği
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Bakırköy’de 2 katlı binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Bakırköy Basın Mahallesi Tepe Sokak’taki 2 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Oturma odasında başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sardı. Yangını fark eden ev sakinleri kendilerini dışarı atarken, bu sırada evde bulunan yaşlı kadın dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını diğer katlara sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadını ambulansa aldı. Yaşlı kadın ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evde hasar oluşurken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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