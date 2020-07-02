banner3088

Bakırköy’de yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura devrildi

Bakırköy’de bir hafriyat kamyonu alt yapı çalışmaları sırasında çöken yolun içine düştü. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy’de yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura devrildi

Bakırköy’de bir hafriyat kamyonu alt yapı çalışmaları sırasında çöken yolun içine düştü. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makineleriyle alt yapı çalışması yaparken yol çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte üzerindeki hafriyat kamyonu çukura devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakıt deposu delinen kamyonun etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İTO ile Başakşehir Belediyesi’nden girişimcilere...
İTO ile Başakşehir Belediyesi’nden girişimcilere...
  1. EKONOMİ

banner3205

banner3196

banner3551

banner3212