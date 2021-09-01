Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeklere otomobil böyle çarptı

Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 köpeğe otomobil çarptı. Yaralanan köpek veterinere götürülürken, otel sahibi sürekli kazaların olduğunu yola kasis yapılmasını istediklerini söyledi. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı anlatan otel işletmecisi Berker Güçlü, “Burası benim kenti işletmem, sabah saat 08.30 sıralarında bir köpek sesi duydum, ağlamasıyla uyandım. Bizim köpeklerden birine araç vurdu zannettim, direk dışarı fırladım. Mavi bir araç köpekle ilgileniyordu. sonra oğlumun sınavı var yetişmesi lazım dedi. Kendisi gitti buradan, köpeğin bacağı kırılmıştı. Küçükçekmece Belediyesinin veteriner ekipleri geldi, şuan bakımları yapılıyor. Biz buraya kasis istiyoruz. Bariyeri biz kendimiz yaptık ama gelip kaldırdılar. Buradan insanlar geçiyor. Sürekli bu şekilde kazalar oluyor” diye konuştu.
Otomobilin köpeklere çarptığı anlar yol üzerindeki otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde iki köpeğin karşı yola geçmeye çaldığı sırada yoldan geçen bir otomobilin iki köpeğe çarptığı görülüyor.