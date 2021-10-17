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Balat’ta 4 katlı bina alev alev yandı

Balat’ta 4 katlı binada çıkan yangında binanın 3’üncü ve 4’üncü katı alev alev yandı. Yangında can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binadaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Balat’ta 4 katlı binada çıkan yangında binanın 3’üncü ve 4’üncü katı alev alev yandı. Yangında can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binadaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay,saat 01.45 sıralarında Fatih Balat Yıldırım Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de binadaki yangına müdahale etti. Binanın 3’üncü ve 4’üncü katı alev alev yanarken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi. Binadaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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