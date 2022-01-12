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Balat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi

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Fatih Balat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi. Mürselpaşa Caddesi Eminönü istikametine trafiğe kapandı. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir minibüs hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Balat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi
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Fatih Balat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi. Mürselpaşa Caddesi Eminönü istikametine trafiğe kapandı. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir minibüs hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.

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