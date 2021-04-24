Balat’ta silahlı çatışma anları kamerada

İstanbul’un Fatih ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çok sayıda araç ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, silahlı şahsın kurşun yağdırdığı anlar kameraya yansıdı.
Çatışma anı kameradaİki grup arasında yaşanan silahlı çatışma saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir gencin silah sesini duyduktan sonra sokak üzerindeki dükkana kaçtığı görülüyor. Siyah ticari bir aracın arkasında duran şüphelinin karşı gruba ateş açtığı görülüyor. Şüpheliler daha sonra gözden kayboluyor.