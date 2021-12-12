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Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı

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Bursa’da barınağa çekilen yat alev alev yandı. Bu anlar ise kameralara yansıdı.

Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı
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Bursa’da barınağa çekilen yat alev alev yandı. Bu anlar ise kameralara yansıdı.

Yangın, Gemlik ilçesinde bir balıkçı barınağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı barınağında bekleyen yat, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede yat alev topuna dönerken, yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ise itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yat kullanılmaz hale geldi. Alev alev yanma görüntüsü ise kameralara yansıdı.

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Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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