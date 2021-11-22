Balıkesir merkezli 23 şahsa FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüpheline yönelik 23 şahıs hakkında operasyon başladı.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan; 14 askeri personel/öğrencisi, 2 avukat, 4 kamu çalışanı ve 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla 22.11.2021 tarihinde Balıkesir merkezli 14 ilde (Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa, Yozgat) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, 30 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.