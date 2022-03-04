banner4556

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

banner4664

Balıkesir Jandarma İl Komutanlığına bağlı ekipler, Balıkesir merkezli düzenledikleri FETÖ/PDY operasyonunda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
banner4582
banner4336

Balıkesir Jandarma İl Komutanlığına bağlı ekipler, Balıkesir merkezli düzenledikleri FETÖ/PDY operasyonunda 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt üyesi olduklarına dair haklarında ihbar ve deliller bulunan 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 26 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Silivri’deki Okullarda gerçeğini aratmayan deprem...
Silivri’deki Okullarda gerçeğini aratmayan deprem...
  1. GÜNDEM

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666