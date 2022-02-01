Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalandı. Balıkesir, Ankara, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda göz altı kararı alınan 17 kişiden 10’u ele geçirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan askeri personele operasyon düzenlendi. Örgütlü ilişkisi bulunduğu düşünülen 9 askeri personel/öğrenci, (3 muvazzaf astsubay, 1 emekli deniz albay, 1 emekli kara astsubay, 2 istifa kara astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi) ile birlikte 2 avukat, 1 ihraç elektrik mühendisi ve 5 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün saat 07.00 itibarı ile Balıkesirli 7 ilde (Ankara, Balıkesir, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak) 21 adreste eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Operasyonda şu ana kadar 10 şüpheli yakalandı.