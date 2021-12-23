Balıkesir’de çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahsın ev, işyeri ve depolarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 47 bin 320 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 80 bin adet bandrolsüz boş makaron, 87 bin adet bandrollü boş makaron, 18 bin adet sigara sarma kağıdı, 10 paket bin gramlık bandrolü kesilmiş/bozulmuş kıyılmış tütün, 396 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.