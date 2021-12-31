banner4556

Balıkesir’de kaçak içkiden 3 kişi hayatını kaybetti

banner4336

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları kaçak ve sahte alkol operasyonlarında 71 kişi gözaltına alınırken, 5 bin 571litre kaçak alkol ele geçirildi. Aralık ayında Balıkesir’de kaçak ve sahte alkol kullanan 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Balıkesir’de kaçak içkiden 3 kişi hayatını kaybetti
banner4581

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları kaçak ve sahte alkol operasyonlarında 71 kişi gözaltına alınırken, 5 bin 571litre kaçak alkol ele geçirildi. Aralık ayında Balıkesir’de kaçak ve sahte alkol kullanan 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

banner4575

Yeni yıl öncesi yurt genelinde sahte içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin aralık ayı içinde yaptıkları kaçak ve sahte alkol operasyonlarında bin 952 litre rakı, bin 367 litre şarap, 102 litre viski, 97 litre votka, 11 litre likör, bin 244 etil alkol, 797 litre çeşitli aroma maddesi olmak üzere toplam 5 bin 570 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. 71 şahıs hakkında adlî işlem yapıldı. Yapılan açıklamada, aralık ayında kaçak ve sahte alkol kullanan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İnegöl’de çocuklar Türk büyüklerinin hikâyeleri...
İnegöl’de çocuklar Türk büyüklerinin hikâyeleri...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner4558

banner3841

banner4577

banner4349