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Balıkesir’de mutfak tüpü bomba gibi patladı

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Balıkesir’in Karesi ilçesinde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması sonucu ev harabe hale gelirken, mutfakta yemek yapan kadın yaralandı.

Balıkesir’de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması sonucu ev harabe hale gelirken, mutfakta yemek yapan kadın yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaavşar Mahallesinde Celal Eroğul adlı vatandaşın evinde mutfak tüpünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin hanımı Refiye Eroğul yaralandı. Patlama sonrası itfaiye, 112 Acil ekipleri ve AFAD ekipleri patlama olan adrese sevk edildi. Mutfak tüpünün bomba gibi patlaması sonrası ev ve çevresinde bulunan binalar hasar gördü. 112 ekipleri yaralı Refiye Eroğul’u hastaneye sevk etti. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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